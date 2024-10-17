Finans kuruluşlarına 3,18 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili olarak incelemeler başlattı.



Denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 lira ceza kesildi.



Fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalar da başlatıldı.



Kuruluşların EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edildi.