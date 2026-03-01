Finansal İstikrar Komitesi "çatışmaların piyasalara etkisi" başlığıyla toplandı

Yapılan açıklamaya göre toplantıda, bölgedeki jeopolitik gerginlik ve çatışmaların küresel ve yurt içi finansal piyasalara, enerji fiyatlarına ve makroekonomik görünüme muhtemel etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

Komite tarafından, “Türkiye ekonomisinin güçlenen makro temeller, artan rezervler ve sıkı politika duruşu sayesinde dışsal şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu, finansal sistemin sağlam sermaye yapısı ve yeterli likidite tamponlarıyla bu tür riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu teyit edilmiştir” değerlendirmesi yapıldı.

Piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve olası negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin hazır olduğunu ve gerektikçe kararlılıkla uygulanacağını vurgulandı.