Finansal İstikrar Komitesi piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek için toplanacak
16.09.2026 20:11
Son Güncelleme: 16.09.2026 20:33
Toplantıya Bakan Şimşek başkanlık edecek.
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi'nin finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere 17 Eylül saat 08.00'de toplanacağını bildirdi.
Toplantı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılacak.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamlamıştı. Diğer yandan Ortadoğu'da gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında artışlar devam ediyor.