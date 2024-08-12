Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı yapıldı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.



Bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileri ile sektörde derecelendirme notu kullanımının etkilinliği hususları ele alınan toplantıda iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.



Komitenin, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.