Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Bakan Şimşek başkanlık ediyor

Finansal İstikrar Komitesi bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır."

NE OLMUŞTU?

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, devre kesici önlemlere rağmen günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 163,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 8,63, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası Türkiye 'nin 5 yıllık risk primi 19 puan artarak 260 baz puana yükseldi.