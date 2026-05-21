Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Bakanlıktan açıklama geldi

Finansal İstikrar Komitesi bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nda yapılan açıklamada; toplantıda, yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi.

“EKONOMİ ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLI"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

“ADIMLAR EŞ GÜDÜMLÜ ATILACAK”

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, dün devre kesici önlemlere rağmen günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 848,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 163,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 8,63, holding endeksi yüzde 6,07 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 19 puan artarak 260 baz puana yükseldi.

Borsa İstanbul'un açılışı için öncü gösterge olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) BIST 30 endeksi de güne yüzde 4,85 düşüşle 14 bin 470 puandan başladı.

Borsa da güne yüzde 1,50 düşüşle 12 bin 966 puandan başladı. Borsa İstanbul'da ilerleyen dakikalarda günlük yükseliş yüzde 1'i aştı.

ABD-İran belirsizliği ve iç piyasada CHP yönetimine ilişkin mutlak butlan kararıyla birlikte dolar da yükselişini sürdürüyor.

Dolar güne 45,5774 liradan başladı. Gün içinde en düşük 45,5726 lira, en yüksek de 45,7809 lira seviyesi görüldü.