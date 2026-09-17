Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Tedbirler süratle uygulamaya konulacak

Finansal İstikrar Komitesi bugün saat 08:00'de toplandı. Toplantıda son günlerde yaşanan finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık etti.

Toplantı sonrası şu açıklama yapıldı:



Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır.



Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.



Borsa İstanbul 'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir.

Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır.



Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.



Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz.



Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir.

BORSA İSTANBUL SERT DÜŞMÜŞTÜ

Borsa İstanbul 100 endeksi dün yüzde 5,54 değer kaybederek 13 bin 122 puandan kapanmıştı. Banka hisselerinde sert düşüşler meydana gelmişti.

FON ŞİRKETLERİ TEMERRÜT AÇIKLADI

Milyarlarca lira büyüklüğü yöneten bazı fon şirketleri dün temerrüt açıkladı ve satış emirlerinin yaklaşık 45 gün sonra devreye girebileceğine dair açıklamalarda bulundu.

HALKA AÇIK ŞİRKETİN PATRONU GÖZALTINA ALINDI

Komite toplantısı öncesi ekonomide önemli gelişmeler yaşandı. Tera Portföy, yönettiği bazı serbest fonlarda fiyat hesaplama ve yatırımcıya ödeme sürelerinde değişikliğe gitti. Şirket yönetimi "spekülatif atak" altında olduklarını açıkladı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İnfo Yatırım'ın merkezinde inceleme yaptı. İnfo Yatırım ile Hedef Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in de İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi. Gökalp'in evinde arama yapıldığı ve İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Operasyonun hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ve Gökalp'e yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.