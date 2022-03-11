Finansal İstikrar Komitesi'nde, 'Ukrayna' ve 'kripto varlıklar' gündemi

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesi'nin üçüncü toplantısının Bakan Nureddin Nebati başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildiği bildirildi.



Toplantıda Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin finansal sisteme olası yansımalarının detaylı şekilde irdelendiği ve finansal istikrarın korunması adına yeni politika önerilerinin değerlendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmaları hakkında komiteye bilgi verilmiştir. TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve çalışma grupları, yerel ve küresel gelişmeleri takip edecek ve düzenli toplantılarla finansal sistemimizin istikrarının korunarak sağlıklı gelişimi için güven ortamını desteklemeye devam edecektir."