Finansman şirketlerine fatura düzenlemesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişikliğe gidildi.



Buna göre tebliğ kapsamına; tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı yasa çerçevesinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları dahil edildi.



Buna göre, 6361 sayılı finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansman ve tasarruf finansman şirketleri ile 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşları BSMV'ye tâbi işlemleri için dekont, BSMV'ye tabi olan işlemleri dışında kalan KDV'ye tâbi teslim ve hizmetleri için fatura düzenleyecek.



Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise, faaliyetlerine göre 1, 3, 6 ay veya 1 yıl gibi belirli hesap devreleri itibarıyla, devre sonlarında düzenlenen hesap bildirim cetveli (ekstre) ile bildirilmesi mutad olan BSMV'ye tabi işlemleri için dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartı ile ekstre düzenleyebilecek.



Yeni düzenlemelerin tasarruf finansman şirketlerine ilişkin hükümleri Temmuz ayı başında, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin hükümleri ise 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.