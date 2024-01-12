Finansta dev satın alma

Finans sektöründe dev satın alma gerçekleşti.



Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, fon yöneticisi GIP'ı 12.5 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı ve yönettiği varlıkların artmasıyla dördüncü çeyrek karında yüzde 8 artış kaydetti.



BlackRock, 150 milyar dolardan fazla toplam varlığa sahip bir yatırım platformu oluşturmak için GIP'i 3 milyar dolar nakit ve yaklaşık 12 milyon adet Blackrock hissesi karşılığında satın alacağını açıkladı.



2006 yılında kurulan GIP, enerji, ulaşım, su ve atık ile dijital sektörlerde 100 milyar doların üzerinde varlığı yönetiyor.



Blackrock dördüncü çeyrekte 1,45 milyar dolar yani hisse başına 9,66 dolar kar açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 1,36 milyar dolar yani hisse başına 8,93 dolar kar etmişti.



LSEG verilerine göre, analistler Blackrock'ın hisse başına 8,84 dolar kar açıklamasını bekliyorlardı.