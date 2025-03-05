Fındıkta gelir 1,5 milyar dolar

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024 ve 28 Şubat 2025 dönemine ilişkin verileri açıkladı.



Açıklamada, bu tarihler arasında yurt dışına 1 milyar 520 milyon dolar karşılığında 186 bin 828 ton fındık satıldığı belirtildi.



Geçen sezonun aynı döneminde, 167 bin 125 ton fındık ihracatı karşılığı, 1 milyar 209 milyon dolar gelir sağlanmıştı.