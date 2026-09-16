Fırın, ocak, ısıtıcı üretiyordu. Konkordato ilan etti

Türkiye 'de konkordatoya başvuran şirketler arasına yenisi eklendi. Finansal darboğaza giren ve ödeme güçlüğü çeken şirketler konkordato ya başvurarak alacaklılarından bir süreliğine kurtulmuş oluyor.

Kayseri'de faaliyet gösteren fırın, ankastre ocak ve ısıtıcılar gibi hemen her evde olan dayanıklı tüketim mallarını üreten İtimat Makine Sanayi hakkında da karar verildi.

Kayseri 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süre ile geçici konkordato mühlet kararını açıkladı.

Şirkete, konkordato komiseri olarak muhasebe öğretim üyesi Ahmet Tanç, hukukçu Serkan Akdeniz ve bağımsız denetçi öğretim üyesi Zeki Doğan atandı.

ALACAKLILARA UYARI YAPILDI

Alacaklıların 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkeme dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.