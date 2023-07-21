Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatının 10-12 lira olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Balcı, Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlediği toplantıda, ekmek fiyatlarına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.



Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının azami 35,5 lirayı geçmeyeceğini daha önce de ifade ettiklerini hatırlatan Balcı, "Ülke genelinde azami 35,5 lira olan fiyat uygulanmaktadır. Dolayısıyla fiyat talep etme yetkisi olmayan, kamuoyunda fırıncı esnafını temsil etmeyen kişilerin, kamuoyunda ekmek gibi temel gıda maddesi olan bir üründe fiyat konusunda açıklama yapmalarını ve bunu haberleştiren kanalları doğru bulmuyoruz. Biz, daha önceki toplantılarımızda bunlara itibar edilmemesi gerektiğini defalarca ifade ettik." diye konuştu.



“UN FİYATLARI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR”



Un fiyatlarını, sektör, federasyon ve ilgili bakanlıkların yakından takip ettiğini aktaran Balcı, un fiyatlarında aşırı artış olması durumunda geçmişte olduğu gibi bugün de ilgili bakanlıkların gerekli tedbirleri alacağını düşündüğü kaydetti.



Halil İbrahim Balcı, son zamanlarda akaryakıta gelen zammın, sektörlerini olumsuz etkilediğini, ancak bu durumun, bugün veya gelecek ay ekmek fiyatlarında değişiklik olacağı anlamına gelmediğini dile getirdi.

"'EKMEK FİYATLARI 10 LİRA, 12 LİRA OLACAK' HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"



Balcı, "'Ekmek fiyatları 10 lira, 12 lira olacak' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hatırlayacak olursanız, 2022'nin mart ayında aynı kişiler ekmeğin 7,5 lira olacağını, 2022'nin aralık ayında da 10 lira olacağını ifade ettiler. O zaman da söylemiştik. Bugün 2023 yılının temmuz ayındayız; ekmeğin 210 gramı 7,5 lira, 200 gramı 7 lira. Dolayısıyla 10 lira şu anda söz konusu değildir. Bizim gündemimizde böyle bir fiyat bugün itibarıyla yoktur." ifadesini kullandı.



Gelecek haftalarda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına, sektörün sorunlarının iletileceğini ve bunların çözülmesi için çalışmaların yapılacağını dile getiren Balcı, bunun hem tüketiciye olumlu yansıyacağını hem de ekmek fiyatlarında pozitif bir etki yapacağını sözlerine ekledi.