Fırsatçılar iş başında! Grand Kartal Otel’deki yangın felaketi sonrası yangın söndürme tüpü fiyatları fırladı

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketi sonrasında yangın söndürme teçhizatlarına olan talep artış gösterdi. Hal böyle olunca yangın söndürme tüplerinin fiyatlarında artış yaşandı. Durumu fırsata çeviren bazı satıcılar, yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artırmaya başladı. İnternetteki bir fiyat analiz sitesinde, yangından bir gün önce 414 lira olan yangın tüpünün fiyatının yangından bir gün sonra 735 liraya yükseltildiği görüldü. Yangın söndürme aparatları, yangın battaniyeleri ve duman dedektörlerinde de durum farklı değil. Bu kalemlerde de yüzde 100’e yakın fiyat artışları olduğu görüldü.

Yangın güvenliği alanında faaliyet gösteren bazı işletme sahipleri, Kartalkaya’daki felaket sonrasında birçok yapının eksiklerini fark ettiğini ve bu yüzden acil alımlar yapıldığını anlattı.



Yetkililer, talebin hızla artınca fiyat artışlarının yaşandığına işaret etti.



“ÇOĞU YANGIN TÜPÜNÜN SON KULLANIM TARİHİ GEÇMİŞ DURUMDA”



Türkiye gazetesine konuşan, İstanbul Sefaköy’de iş yeri güvenliği alanında satış yapan bir iş yerinin yetkilisi, “Bolu’daki otel sadece bir örnek, çoğu işletme bu konularda yeterliliğe sahip değil. Çoğu yangın tüpünün son kullanım tarihi geçmiş durumda. İşletmeler denetimlerden bir şekilde sıyrılmayı başarıyor.” dedi.



Aynı yetkili, “Sadece iş yeri veya toplu konutlar için değil, basit bir örnek verelim. Otomobillerin muayeneden geçmesi için bile bir başka araçtan yangın tüpü alınıyor. Bu konuda çok tedbirsiz davranıyoruz.” ifadelerini kullandı.



“300 LİRA OLAN ÜRÜN YANGINDAN SONRA 900 LİRA OLDU”



Yangın felaketinin ardından telefonlarının daha sık çalmaya başladığını söyleyen yetkili, “Tüketicilerimizin bu tür ürünleri internetten değil de yerinden almasını tavsiye ederim. Çünkü internette fiyatlar suistimal edilebiliyor. Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün, yangından hemen sonra 800-900 liralara çıkmış durumda. Ancak dükkânı olan esnaf bir anda fiyatları bu kadar yükseltmez.” diye konuştu.