Fırsatçılara kötü haber: Hurda araç teşviki yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen bir önergenin ardından gündeme gelen hurda araç teşvikine son nokta konuldu.

TBMM'ye milletvekiller tarafından her gün onlarca önerge veriliyor. Bu önergelerden birisi öne çıktı ve kamuoyunda "Hurda araçlara ÖTV muafiyeti gelen yasa çıkıyor." diye yorumlandı. Hükümetin bu konuda bir çalışması bulunmuyor ve önerge de henüz komisyonlara bile gelmiş değil.

Yaşı 25'ten büyük olan araçların trafikten çekilerek, trafiğin rahatlatılması ve çevre güvenliğinin sağlanması için gündeme getirilen bu düşünce, bir süredir ikinci el otomobil fiyatlarını etkiliyor. Yasanın çıkacağına ilişkin söylentiler yapılarak, eski araçların piyasa değeri bile yükseltildi.

Hurda teşviki, "25 yaş ve üzeri araçların hurdaya verilmesi karşılığında yeni bir araç alımında ÖTV'den muaf olma imkanı sunan" bir uygulama. Bu nitelikte araç sahipleri yeni bir araç alırken ÖTV ödemiyor. Uygulama geçmişte yaşama geçirildi, ancak şu an gündemde yok.

AK Parti kaynakları şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirterek hurda araçlarla ilgili piyasada spekülasyon yapıldığını ifade etti.

Bu spekülasyonları çıkaranların "Teşvik Kanunu çıkacak." diyerek piyasadan çok sayıda hurda araç topladığına dikkat çeken kaynaklar, teşvik verilmesi konusunda çok sayıda talep geldiğini ancak şu anda da öyle bir düzenleme ya da Teşvik Yasası çıkarılmasının düşünülmediğini kaydetti.



KONU NASIL GÜNDEME GELDİ?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir kanun teklifi vermiş ve 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını önermişti.

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.



4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar ikinci hurda teşviki başlatıldı. Burada ilk teşvikten farklı olarak motorlu araç türü sınırlandırıldı ve ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilindeydi.