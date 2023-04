First Republic Bank varlık satışını değerlendiriyor

ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler sürüyor.



ABD'li First Republic Bank, geçen ay bankacılık sektöründeki kriz nedeniyle mevduat çıkışı görülmesinin ardından yeniden kâra geçebilmek için sorunlu varlıkları nakledeceği bir banka oluşturma ya da varlık satışı gibi zorlu seçeneklerle karşı karşıya kaldı.



First Republic, bankacılık sektöründe 2008 yılından bu yana görülen en büyük kriz olarak nitelenen krizin meydana geldiği Ocak-Mart döneminde mevduatlarında 100 milyar doları aşkın düşüş gerçekleştiğini açıkladı. Bankanın hisseleri dün tarihi dip seviyeye geirleyerek yaklaşık yüzde 50 ekside kapandı.



Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak bankanın değerlendirdiği seçenekler arasında 100 milyara dolara kadar varlık satışı olduğunu belirtirken, ikinci bir kaynak da First Republic'in danışmanlarının varlık satın almaları karşılığında kendilerine imtiyazlı hisse verilmesi konusunda olası alıcılar

ile iletişime geçtiğini söyledi.