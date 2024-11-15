Fitch: ABD kredi ortamı politika değişiklikleriyle değişebilir

Fitch'ten yapılan açıklamada, aylık temel hizmet enflasyonundaki büyüme, Trump yönetiminde artabilecek enflasyonist baskı potansiyeli ve mali açığa dair endişelere işaret edilerek, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika gevşemesinde bir yavaşlama olabileceği spekülasyonuyla ülkede Hazine tahvili faizlerinin yükseldiği kaydedildi.



Faiz oranına dair yolun, konut ve ticari gayrimenkul için kilit öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, mortgage oranlarının 2025'te önemli ölçüde düşmesinin pek olası olmadığı aktarıldı.



Açıklamada, üçüncü çeyrekte olumlu kredi derecelendirme eylemlerinin olumsuzları aştığı ifade edilerek, ancak faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam etmesiyle olumsuz derecelendirmelerin arttığı belirtildi.



Dayanıklı tüketici harcamaları ve Fed'in politika gevşetmesinin 2025'e doğru kredi performansını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, "Ancak Trump'ın politikaları, enflasyon ve para politikası yörüngesini değiştirebilir." değerlendirmesi yapıldı.



Açıklamada, vergi indirimlerinin uzatılmasının şirketlerin serbest nakit akışı marjlarını destekleyeceği ancak, daha yüksek tarifelerin tüketici talebini azaltabileceği, girdi maliyetlerini artırabileceği veya tedarik zincirinin yeniden yapılandırılmasını gerektirebileceği kaydedildi.



Fitch'in açıklamasında ayrıca, Trump yönetiminin bankalar, petrol ve gaz üreticileri, enerji projeleri, kamu hizmetleri, otomobil üreticileri, hastaneler ve ilaç şirketleri dahil olmak üzere bir dizi sektör üzerinde doğrudan, uzun vadeli etkilere sahip olacak finansal, iklim ve sağlık düzenlemelerini geri alabileceğine dikkat çekildi.