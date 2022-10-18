Fitch ABD'nin büyüme tahminini düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini düşürdü.



CNN'de yer alan ve Fitch'in bir raporuna dayandırılan habere göre kurum, enflasyonun ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının, ekonomiyi 1990'daki resesyona benzer bir sürece sokacağı uyarısında bulundu.



Fitch ABD ekonomisinin, haziran ayında yüzde 1,5 olarak açıkladığı büyüme beklentisini ise yüzde 0,5 olarak aşağı yönlü revize etti.



ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daralma kaydetmişti.