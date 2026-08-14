Fitch ABD'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch , ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiğini duyurdu.

Nota etki eden faktörlere değinilen açıklamada, notun ABD'nin büyük ekonomisi, yüksek kişi başına geliri, dinamik iş ortamı ve doların önde gelen küresel rezerv para birimi olması dolayısıyla sahip olduğu finansman esnekliği ile desteklendiği vurgulandı.

Bununla birlikte yüksek mali açıklar, önemli düzeydeki faiz yükü ile yüksek ve artan kamu borç seviyelerinin ülkenin kredi notunu sınırladığı ifade edildi. ABD'nin borçluluk düzeyinin ise "AA" not kategorisindeki medyan değerinin iki katından fazla olduğuna işaret edildi.

2026-2027 DÖNEMİNDE YÜZDE 1.9 BÜYÜME

Açıklamada daha yüksek gümrük vergileri, kamu harcamalarında kesintiler, sıkılaştırılmış sınır kontrolleri ve sınır dışı etme uygulamaları gibi politika belirsizliklerindeki artışa rağmen ABD'de ekonomik büyümenin 2026-2027 döneminde yüzde 1,9 ile nispeten dayanıklı kalacağı ifade edildi.