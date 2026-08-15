Fitch, İngiltere'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Raitings'ten yapılan açıklamada, İngiltere 'nin uzun vadeli kredi notunun "AA-" ve not görünümünün "durağan" olarak teyit edildiği aktarıldı.

İngiltere'nin notunun yüksek gelirli, büyük, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisi, güvenilir makroekonomik politika çerçevesi, derin sermaye piyasalarından sağlanan finansman esnekliği ve sterlinin uluslararası rezerv para birimi statüsü ile desteklendiği vurgulandı, buna karşın ülkenin yüksek kamu ve dış borcu bulunduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, Andy Burnham'ın başbakanlık görevini devralmasının, ülkede son 10 yılı biraz aşkın bir sürede altıncı liderlik değişimi olduğuna değinilerek, yine de yasama döneminin geri kalanında daha fazla siyasi istikrar öngörüldüğü aktarıldı.

Ülkede mali kurallarda veya makro politikalarda yakın vadede önemli bir değişiklik beklenmediği belirtilen açıklamada, bir sonraki seçime yaklaşıldıkça mali politika konusunda daha fazla belirsizlik yaşanabileceği ifade edildi.

İngiltere'de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yüksek enerji fiyatları, sıkılaşan finansman koşulları ve iş gücü piyasasındaki daha fazla zayıflığın etkisiyle 2026'da yüzde 0,9 ve 2027'de yüzde 1,2 olmasının beklendiği kaydedildi.

Ülkede haziranda yüzde 2,6 olan enflasyonun yıl sonunda yüzde 3,7'ye çıkmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, 2028 sonunda ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedefiyle uyumlu olacak şekilde yüzde 2 seviyesine gerileyeceğinin öngörüldüğü vurgulandı.