Fitch: Pirinç fiyatları daha da artabilir

Fitch Ratings, küresel pirinç fiyatları ile ilgili bir rapor yayımladı.



Raporda, “Çin’in tahıl üreten kuzeydoğu bölgesinde verimi azaltacak olan şiddetli yağmurlar, zaten yüksek olan küresel pirinç fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacak.” ifadelerine yer verildi.



Rapora göre dünyanın en büyük pirinç üreticisi Çin, pirinç üretiminin yüzde 23’ünün gerçekleştiği üç eyalette sel uyarısı seviyelerini yükseltti.



Fitch, Çin'in kendi hasadı yetersiz kalırsa daha fazla pirinç ithal etmeye çalışacağını, bu durumun da küresel pirinç fiyatlarını daha da yükseltebileceğini belirtti.



BM Gıda ve Tarım Örgütü Tüm Pirinç Fiyat Endeksi’ne göre, şu anda küresel pirinç fiyatları son 12 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.