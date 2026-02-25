Fitch Ratings açıkladı. Türkiye bankaları dünya genelinde en başta yer aldı

Fitch Ratings'in Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) En Büyük Bankalar Monitörü 2025'in ilk yarı finansal sonuçlarıyla güncellendi.

Söz konusu rapora göre 2025 yılının ilk yarısında raporda yer alan tüm bankaların kredi büyümesi yüzde 12 oranında yükseldi.

Bu büyümede, başta Türkiye'deki bankalar olmak üzere gelişmekte olan Avrupa ülkeleri yüzde 31 artışla başı çekti.

Gelişmekte olan piyasa bankalarının net faiz marjları, genelde yüzde 4,2 seviyesinde istikrar gösterdi. Net faiz marjları çoğu bölgede gerileme hareketi gösterirken, Afrika bankalarında bu oran yüzde 6,2'ye yükseldi.

Gelişmekte olan piyasa bankaları, 2025'in ilk yarısı sonu itibarıyla ortalama kredi mevduat oranı yüzde 103 ile çoğunlukla mevduatla finanse olmaya devam etti.