Fitch: Türk bankaları faiz artışı için hazırlıklı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Fitch'in değerlendirmesinde, Türk bankalarının kademeli faiz artışına hazırlıklı olduğu buna karşın hızlı faiz artışının olumsuz sonuçları olabileceği vurgulandı.



Raporda, yetkililerin nihayetinde para politikasını sıkılaştırmaları durumunda, TL faiz oranı artışının Türk bankaları üzerindeki etkisinin artışın büyüklüğüne ve hızına bağlı olacağı görüşüne yer verildi.



Raporda, ılımlı ve kademeli TL faiz artışının özellikle makro ve finansal istikrar risklerini azaltması halinde, genel olarak kredi notu için pozitif olabileceği fakat büyük çaplı ve hızlı faiz artışı yapılması durumunda kredi arzının darılmasına bağlı olarak aktif kalitesinde önemli bozulmalar olabileceği de tahmin edildi.



Fitch, Türk bankalarının hala 2022'nin son çeyreğindeki faaliyet ortamının baskısı altında olduğunu açıkladı.