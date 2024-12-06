Fitch, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi: 2024, 2025 ve 2026 için revizyon

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısını "ABD'nin Tarife Artışları Yaklaşıyor" başlığıyla yayımladı.



Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtilerek, küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,8, 2025'te yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi.



Raporda, dünya ekonomisinin 2026'da ise yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği belirtildi.



Fitch, eylül ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngörmüştü.



ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyüyeceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 1,7 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.



Raporda, ABD'de tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği ifade edildi.

EURO BÖLGESİ EKONOMİSİ



Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2026'da yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verildi.



Raporda, Euro Bölgesi'nde hane halkı reel gelirlerinin arttığı ancak tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığına işaret edildi.



Bölgede tasarruf oranının yükseldiği belirtilerek, şirketlerin, ABD'nin korumacılığından ve Almanya'nın ihracat sektöründeki dinamizm kaybından endişe duyduğu, Fransa'da da mali sıkılaşma beklentilerinin baskı yarattığı kaydedildi.



ÇİN EKONOMİSİNİN YÜZDE 4,8 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR



Raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 büyümesinin beklendiği, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2026'da yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ülkedeki büyümenin yüzde 4'ün altına düşmesini önlemek için mali desteğin daha da artırılmasının gerekebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ



Türkiye'ye ilişkin tahminlerde ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi.



Eylül ayındaki tahminlerinde Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyüyeceğini öngörmüştü.



Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin beklentinin altında gerçekleşmesinin ekonomiyi soğutma çabalarının etkisini göstermeye başladığına işaret ettiği belirtildi.