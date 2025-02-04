Fitch: Türkiye'de enflasyonun daha da düşmesini bekliyoruz

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesinin ardından karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Morales, Türkiye'nin cari işlemler açığındaki azalma ve uluslararası rezervlerindeki güçlenmenin sürdüğünü dile getirdi.



Yüksek enflasyon seviyesinin Türkiye için temel politika zorluğu olmaya devam ettiğini belirten Morales, bu nedenle geçen haftaki değerlendirmelerinde Türkiye'nin not görünümünü durağan olarak sürdürmeye karar verdiklerini söyledi.



Türkiye ile aynı kredi notuna sahip diğer ülkelerde enflasyonun daha düşük seviyede olduğunu dile getiren Morales, şunları kaydetti:



"Enflasyona yönelik riskler değerlendirmemizi etkileyen ana faktörlerden biri. Ancak enflasyondaki düşüş sürüyor ve daha da düşmesini bekliyoruz. Türkiye için bu yıl sonu enflasyonun yüzde 23, 2026 sonunda ise yüzde 18 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz."



Morales, TCMB'nin politika faizinin bu yıl sonunda yüzde 28, 2026 sonunda yüzde 21'e düşeceğini öngördüklerini dile getirdi.



Türkiye'nin mevcut politikalarını sürdürmesiyle portföy yatırımlarının artmasını beklediklerini anlatan Morales, doğrudan yabancı yatırımın uzun vadeli bir taahhüt gerektirdiğini dile getirdi.

Morales, Türkiye için bu yıl bir diğer önemli faktörün politika tutarlılığındaki iyileşme beklentilerinin ne ölçüde gerçekleşeceğini izlemek olduğunu belirtti.



Morales, Türkiye ile aynı kredi notuna sahip diğer ülkelerde enflasyonun daha düşük seviyede olduğunu da ifade etti.

