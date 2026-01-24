Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirdi. Şimşek: Üç olumlu gelişme

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings Ocak 2026 Türkiye raporunu açıkladı.

Kuruluş, beklendiği gibi Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti, kredi notu görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Fitch, yaptığı açıklamada bu kararın, beklenenden hızlı döviz rezervi artışı ve rezerv kalitesindeki iyileşmeyi yansıttığını belirtti.

Açıklamada, döviz cinsinden koşullu yükümlülüklerde azalmaya ve görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesiyle desteklenen “dış kırılganlıklardaki ilave azalmaya" da dikkat çekildi.

Brüt döviz rezervlerinin 2024 sonundaki 155 milyar dolar seviyesinden ocak ayı ortasında 205 milyar dolara yükseldiği ifade edildi. Swaplar hariç net rezervlerinse Mart 2024’te eksi 66 milyar dolardan 78 milyar dolara toparlandığı kaydedildi.

2026'DA 3.5 BÜYÜME BEKLENİYOR

Açıklamada, Türkiye'de 2026 sonunda reel politika faizinin yüzde 4.5, 2027 sonunda ise yüzde 2 olacağının öngörüldüğü, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 19.5'e düşmesinin beklendiği vurgulandı. Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerine de değinilen açıklamada, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının 2026'da yüzde 3.5, 2027'de yüzde 4.2 olmasının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüşü destekleyen politika çerçevesinin sürdürülebilirliğine dair güvenin artması, dış tamponların belirgin biçimde güçlenmesi ve dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşmesi ile siyasi şok riskinin azalması veya yönetişim ve kurumsal kapasiteyi güçlendiren adımlar atılması durumlarında Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği belirtildi.

Kredi notuna negatif etki yapabilecek faktörlerden de bahsedilen açıklamada, enflasyon, ödemeler dengesi ve makro-finansal baskıların artması, rezervlerde belirgin düşüş veya rezerv kompozisyonunda bozulma, iç siyasi veya güvenlik koşullarının ya da uluslararası ilişkilerin ekonomi ve dış finansmanı olumsuz etkilemesinin, not indirimiyle sonuçlanabileceğine dikkat çekildi.

MOODY'S TÜRKİYE'NİN NOTUNU GÜNCELLEMEDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye'ye ilişkin periyodik incelemesini tamamladığını ancak kredi notuyla ilgili bir karar almadığını duyurdu.

Moody's, 15 Ocak'taki incelemeye ilişkin açıklama yaptı. Kuruluştan yapılan açıklamada, bunun bir kredi notu değişikliği anlamına gelmediği ve kısa vadede kredi notu değişikliği olup olmayacağına dair bir gösterge olmadığı vurgulandı. Türkiye'nin kredi notunun, büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu tarafından desteklendiği ifade edildi.

Süregelen faiz indirim döngüsüne rağmen Merkez Bankası'nın para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Aralık 2025'te yüzde 30.9 olan enflasyonun 2026 sonunda yıllık yüzde 22'ye gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

BÜYÜME HIZI HEDEFE UYGUN

Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin beklenmedik derecede güçlü iç talebin etkisiyle 2024'teki yüzde 3.3'ten 2025'te yüzde 3.5'e çıktığının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, büyüme hızının hükümetin aşırı ekonomik yavaşlama olmadan enflasyonu düşürme hedefine uygun seyrettiği aktarıldı.

Açıklamada, mali konsolidasyonun 2025'te dezenflasyonu desteklediği vurgulanarak, merkezi hükümetin mali açığının 2024'teki yüzde 4.7'den yüzde 2.9'a gerileyerek önemli bir daralma gösterdiği kaydedildi.

Ayrıca kredi notunun, makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden ve dış kırılganlık risklerinde önemli bir azalmaya olanak tanıyan politikaların etkili şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde yükseltilebileceği vurgulandı.

Moody's, en son 25 Temmuz 2025'te Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çevirmişti. Kuruluşun Türkiye'ye ilişkin bir sonraki planlı değerlendirmesini 24 Temmuz’da yapması bekleniyor.​​​​​​

ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdiğini aktaran Şimşek, "Üç olumlu gelişme. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı. Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.