Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti
18.07.2026 01:39
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise "durağan" olarak korundu.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesini açıkladı.
Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye'nin düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, "BB" not grubundaki ülkelerin medyanına kıyasla yüksek kişi başına düşen geliri, stres dönemlerinde dış finansmana erişimini sürdürme geçmişi ve dayanıklı bankacılık sektörünün kredi notunu destekleyen unsurlar arasında yer aldığı vurgulandı.
BÜYÜME TAHMİNİ 2.8
Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının yüzde 4'e yakın olduğunun değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, büyüme oranının bu yıl yüzde 2.8, gelecek yıl ise yüzde 4.4 olmasının beklendiği kaydedildi.
Türkiye'de enflasyonun haziran ayındaki yüzde 32 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 29.5'e gerilemesinin beklendiği vurgulandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini 300 baz puan artırması ve kredi limitlerini sıkılaştırıcı son adımlarının, ABD-İran Savaşı'nın ilk döneminde lirayı istikrara kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilen döviz müdahalelerinin ardından uluslararası rezervlerde kısmi toparlanmayı desteklediği aktarılan açıklamada, brüt döviz rezervlerinin 2026 sonunda 167 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, özellikle dış finansman ihtiyacındaki sürdürülebilir azalmayla birlikte ülkenin dış tamponlarının kayda değer şekilde güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşü destekleyen sıkı politika duruşunun korunacağına yönelik güvenin artmasının, kredi notunda yükselişe yol açabileceğine dikkat çekildi.