Fitch ve S&P'dan fon soruşturması değerlendirmesi

Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin soruşturma devam ederken , kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ile S&P tarafından söz konusu gelişmelerin Türk ekonomisi üzerindeki olası etkileri üzerine dikkat çekici iki ayrı değerlendirme yapıldı.

Fitch'in Kıdemli Direktör Douglas Winslow, yaşananları negatif bir gelşime olarak değerlendirdi ancak Türkiye 'nin kredi notu üzerinde etkisi olmasını beklemediklerini aktardı.

“SİSTEMATİK RİSK OLUŞMADI”

Fon soruşturmaları nedeniyle sistematik risk veya ekonominin genelinde dolarizasyon baskısı oluşmadığını belirten Winslow, ayrıca kamu finansmanının izleneceğini ve hükümetin gerekli adımları atmakta geri kalmasını beklemediklerini belirtti.

Bir diğer değerlendirme ise S&P Global Ratings tarafından yapıldı. Türkiye analisti Karen Vartapetov, fonlarla ilgili gelişmeler izole kalırsa Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmasını beklemediğini söyledi.

S&P'nin özellikle dikkat çektiği nokta, sorunun finansal sistemin geneline yayılmaması ve hanehalkının TL cinsi varlıklara olan güveninin korunması oldu.

BİR SONRAKİ DEĞERLENDİRME 16 EKİM'DE YAPILACAK

İki kurum da "Sorun ciddi ve yakından izleniyor; ancak mevcut haliyle makroekonomik veya sistemik bir krize dönüşmüş değil ve Türkiye’nin kredi notunu bozacak ölçekte görülmüyor." değerlendirmesi yaptı.

S&P'nin Türkiye için bir sonraki planlı not değerlendirmesinin 16 Ekim'de yapılması bekleniyor.