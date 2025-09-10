Fitch'ten enerji fiyatı tahmini

Fitch Ratings, 2025 yılı için Henry Hub doğal gaz fiyat tahminlerini, yıl başından bu yana görülen düşük fiyatlar ve artan stok seviyeleri gerekçesiyle aşağı yönlü revize etti. Kuruluş, Brent ve WTI petrol ile Avrupa doğal gazı fiyat varsayımlarında ise herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtti.



Fitch'ten yapılan açıklamada, yavaşlayan ekonomik büyüme ve enerji dönüşümünün etkisiyle küresel petrol talebinin 2025 ve 2026 yıllarında 700.000-800.000 varil/gün artmasını beklemeye devam edildiği belirtildi. OPEC+ yedek üretim kapasitesi 4,6 milyon varil/gün (MMbpd) ile yüksek kalmaya devam ediyor.



Brent petrol için 2025 beklentisi 70,0 dolar/varil, 2026 beklentisi 65,0 varil/gün, 2027 beklentisi 65,0 varil/gün ve 2028 beklentisi 60,0 varil/gün olarak kaldı. WTI beklentisi de bu yıl 65,0 varil/gün, 2026 ve 2027 beklentisi 60,0 varil/gün ve 2028 beklentisi 57,0 varil/gün olarak değişmedi.



Doğal gaz için bu yılki tahmin 3,60 dolar/mcf'den 3,40'a çekilirken, sonraki yıllar için tahminler sabit bırakıldı.



Fitch'in raporunda, "Eylül ayında OPEC+'ın üretimi 547.000 varil/gün artırarak, Kasım 2023'ten bu yana yürürlükte olan 2,2 MMbpd'lik gönüllü kesintilerin geri çekilmesini tamamlaması planlanıyor. OPEC+'ın pazar payına sürekli odaklanmasının bir parçası olarak, Eylül toplantısında üretim kotasını Ekim ayında ek 137.000 varil/gün daha artırmayı ve böylece Nisan 2023'ten bu yana yürürlükte olan 1,65 MMbpd'lik gönüllü kesintilerin geri çekilmesine başlamayı kabul etti." denildi.



Raporda şöyle devam edildi:



"Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC+'ın gönüllü kesintileri geri çekme kararı ve Brezilya, Kanada ve ABD'deki üretim artışları sayesinde küresel arz büyümesinin 2025'te 2,5 MMbpd ve 2026'da 1,9 MMbpd olacağını tahmin ediyor. Piyasada, beklenen üretim artışının 2025 ve 2026'da tüketim artışını 1 MMbpd'den fazla aşması nedeniyle arz fazlası devam ediyor. Rus ve İran petrolünü hedef alan ek yaptırımlar ve gümrük vergileri, petrol fiyatlarına bir risk primi eklemiş olsa da, Rus hacimleri aşırı arz olan piyasaya satılmaya devam ettiği için piyasayı önemli ölçüde sıkılaştırması olası değildir. AB, Rusya'ya karşı, petrol fiyat tavanını 60 dolardan 47,6 dolara düşürmek ve Rus petrolünden elde edilen rafine petrol ürünlerinin ithalatını kısıtlamak da dahil olmak üzere ek bir yaptırım paketi kabul etti. ABD, ülkenin Rus petrolü alımları nedeniyle Hindistan'dan yapılan ithalata ek %25 gümrük vergisi uyguladı ve İran petrolünün taşınmasıyla ilgili bir nakliye şirketleri ve gemi ağına yaptırım uyguladı.



Azaltılan kısa vadeli Henry Hub fiyat varsayımı, yılbaşından bu yana gözlemlenen fiyatları ve 2025'teki beş yıllık ortalamanın üzerinde olan envanter seviyelerini yansıtmaktadır. LNG ihracatının artması nedeniyle envanterlerin 2026'da beş yıllık ortalamanın altına düşmesini bekliyoruz ve kalan Henry Hub varsayımlarını değiştirmedik. AB gaz depolama tesislerinin %77 dolu olması ve 1 Kasım'a kadar %90 hedefine ulaşma yolunda ilerlemesi, kış için yeterli stok bırakması nedeniyle TTF fiyat varsayımları değişmeden kalmıştır. Asya JKM benchmark'ının biraz üzerinde olan spot TTF fiyatları, Avrupa'ya LNG akışını teşvik etmektedir.



Brent, WTI ve TTF için 2025 yılı stres senaryosu fiyatlarını, bu yıl kaydedilen fiyatları içeren bir stres senaryosuyla uyumlu hale getirmek için ayarladık ve petrol stres senaryosu fiyatları için dip noktasını 2026'ya kaydırdık."