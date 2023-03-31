Fitch'ten Türk bankaları için deprem raporu

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk ekonomisi ve bankalarla ilgili bir rapor yayınladı.



Fitch yaptığı değerlendirmede, Türk bankalarının sorunlu kredilerinde bir artış olabileceğini ifade etti.

Bankaların notlarının halihazırda düşük olduğunu belirten Fitch, bu nedenle yeni not düşüşü öngörülmediğini bildirdi. Fitch açıklamasında "Riskler kredi erteleme sürelerinin sona ermesinden sonra daha görünür olacaktır." denildi.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu, depremden etkilenen bölgelerin bankacılık sektörü genel riskinin yüzde 9'unu oluşturduğunu belirtti.