Fitch'ten Türkiye'ye övgü dolu yorum

Türkiye ekonomisine olan güven ve istikrar iklimi küresel piyasalarda da yankı buluyor. Fitch, Türk borçlanma piyasasının zorluklara ve ABD'nin gümrük vergilerini artırmasıyla şiddetlenen küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ettiğini açıkladı.



Fitch yaptığı açıklamada "Finansman açıkları, projeler, vadeler, finansman çeşitlendirme hedefleri ve İslami finansın gelişimine bağlı olarak DCM'nin 2025-2026 yıllarında 500 milyar ABD dolarını aşması ve 2025 yılında mütevazı bir büyüme kaydetmesi eklenmektedir" dedi.



Fitch, Nisan 2025'te toplam DCM ihraçları, yüzde 76,5'i Türk lirası ve geri kalanı çoğunlukla dolar cinsinden olmak üzere, ağırlıklı olarak ülke ihraçları kaynaklı olarak yıllık yüzde 60 ve çeyreklik yüzde 43 artışla 12 milyar ABD dolarına ulaştığını vurguladı.



Son gelişmelere bağlı olarak, yurt dışı yerleşik yatırımcıların yurt içi kamu borçlarının Mart 2025 sonu itibarıyla yüzde 8.6'ya gerilediğini belirten Fitch "Devlet finansmanı birincil itici güç olmaya devam ederken, bankalar ve şirketler piyasadaki varlıklarını artırma potansiyeline sahiptir" değerlendirmesini yaptı.