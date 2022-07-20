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Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında bugün toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesi'nde, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak. Gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar değerlendirilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.07.2022 - 13:50 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 13:54

Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, İstikrarı Komites'inin beşinci toplantısı, Bakan Nebati başkanlığında saat 19.00'da yapılacak.

Güncel enflasyon gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda, son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alınacak ve gelecek döneme ilişkin olarak bu alanda atılacak adımlar görüşülecek.

Ayrıca yılın ikinci yarısında fiyat istikrarına etki edebilecek diğer faktörlerin ele alınacağı toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

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