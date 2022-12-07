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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi’nin 7'inci toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Nebati toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yıllık enflasyonun, beklentilerdeki iyileşme ile birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı gerçekleştirildi

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Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, enflasyondaki düşüşün aralık ayı itibariyle daha da belirginleşeceği vurgulandı. Gıda fiyatlarındaki görünümün de ele alındığı toplantıda, vatandaşların alım gücünü artıracak ilave adımların da masaya yatırıldığı belirtildi. Fiyat takip sisteminin yasal alt yapı çalışmalarının tamamlandığı vurgulanırken, sistemin devreye alınması için teknik çalışmaların hızlandırılacağının altı çizildi.

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