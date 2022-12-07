Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı gerçekleştirildi

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 7'nci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, enflasyondaki düşüşün aralık ayı itibariyle daha da belirginleşeceği vurgulandı. Gıda fiyatlarındaki görünümün de ele alındığı toplantıda, vatandaşların alım gücünü artıracak ilave adımların da masaya yatırıldığı belirtildi. Fiyat takip sisteminin yasal alt yapı çalışmalarının tamamlandığı vurgulanırken, sistemin devreye alınması için teknik çalışmaların hızlandırılacağının altı çizildi.

