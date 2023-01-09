Fiyatı artan kırmızı ete ithalat hazırlığı

Et ve Süt Kurumu ithalata hazırlanıyor.

Yeni yılın ilk haftasında ete üç kez zam geldi. Böylece İstanbul’da kasaplarda et fiyatı kalitesine ve bölgeye göre değişmekle beraber fiyatlar kıymada 200 liraya, kuşbaşında 220 liraya, kuzu kemikli ette 200 liraya ve kuzu kemiksiz ette 315 liraya kadar çıktı.



İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, Nasıl Bir Ekonomi'ye konuştu. Tüfekçi, ''Son bir haftada gelen zamlar yüzde 15’i buldu. Şu anda İstanbul’da kuzu karkas etin fiyatı 135 ile 140 liraya dayandı. Dana karkas 130 lira civarında ve zamlar devam ediyor. Son gelen zamlarla beraber kuzu eti toptan satışı 105 liradan 140 liraya ulaştı. Dana eti ise 98 lira iken şu anda 130 liraya yükseldi” dedi.

Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) şu anda kasaplara et vermediğini belirten Tüfekçi, “Mevcut fiyat artışı piyasada bir arz-talep meselesinden kaynaklanıyor ve talep fazla olduğu için yükseliyor. Fiyatların durması ve düşmesi için üretim maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Girdi maliyetleri düşmedikçe et fiyatlarında artış devam edecek” ifadelerini kullandı.



Ete gelen zamlar konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle irtibat halinde olduklarını belirten Tüfekçi, Et ve Süt Kurumu’nun Balkanlardan karkas et getirme kararı aldığını bildirdi.



Kısa bir zaman içerisinde karkas et ithalatının yapılacağını belirten Tüfekçi, “Canlı hayvan şu an geliyor ama kesim için de hayvan getirilecek. ESK anlaşmalarını yaptı ve bu ay içinde karkas et getirmeyi planlıyor. Fakat ESK’nın nasıl bir satış politikası olacak bilemiyoruz” dedi.