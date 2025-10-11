Fiyatlar kontrol altında olacak... Yönetmelik yayımlandı, bugün devreye girdi

Tüketicilerin fiyat algısını artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın çalışmaları devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde bazı değişikliklerde bulundu. Satıcı tarafından satılan ürünün plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi malın birim fiyatını etkilemeyecek nitelikteki ambalajlar hariç olmak üzere malın birlikte tartıldığı kabın ağırlığını tartması ve bunun satış fiyatından düşmesi gerekecek. Baklava gibi kutuda satılan ürünler için bu uygulama geçerli olacak. Böylece kutunun darası alınarak ürünün net ağırlığı kadar fiyat bedeli talep edilecek.

FİYATLAR ANLIK OLARAK BAKANLIĞA İLETİLECEK

Yeme-içme sektörünü yakından ilgilendiren değişiklikler de yapıldı.

Restoran, pastane, kafeterya, lokanta gibi yeme-içme sektöründe hizmet veren işletmeler, fiyat listelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak. Aktarılan veriler kamuoyuyla paylaşılabilecek.



Yeme-içme sektöründeki işyerleri karekodla fiyat listelerini müşterilerine göstermekle mükellef olacak. Karekod istemeyen müşteriye menü olarak fiyat listelerinin sunumu sağlanacak.



YAPTIRIM UYGULANACAK



Fiyat listelerinde aykırılık, eksik ve hatalı olan ürünlerin her biri için ayrı ayrı yaptırım uygulaması devreye girdi.



KİTAP, GAZETE, DERGİYE DE DÜZENLEME GELDİ



Gazete, kitap, dergi gibi ürünlerde sadece fiyat etiketi değil, elektronik cihazlarla da görülebilecek fiyat sistemi yapılmasına imkan tanındı.



Düzenlemeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.