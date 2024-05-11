Foça'da sezonluk ev kiralarında yüzde 80 artış

Yaz sezonunun başlamasıyla otellerin yanı sıra mayıs ve eylül aylarını da kapsayan tatil sezonunda kiralanan daire ve müstakil evlere olan talep, fiyatlarda yüzde 80'lere kadar artış yaşanmasına neden oldu.



Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil yerlerinden birisi olan Yeni Foça’da ikamet eden esnaf Bahadır Ölmez, “Yaz aylarında talep çok olduğu için aylık olarak sezonluk ev kiraları 50 bin liradan başlıyor, 150 bin liraya kadar çıkıyor. Pandemiden sonra Foça ya talep çok arttı. Kış sezonunda da kiralar yüksek ama yaz sezonu girince daha da artış oluyor." dedi.



100 GÜN ALTI KİRALAMA YOK



“Özellikle yazlık evlerin yoğun olmasından dolayı sezonluk kiralamalar hareketlenmeye başladı” diyen gayrimenkul danışmanı ise örnek vererek değerlendirmelerde bulundu:



"Geçen sene 17 bin 500 TL’ye kiraya verdiğimiz kiralık dairelerden, 2024 yılında 30 bin TL istemekteyiz. Yine başka bir örnek verecek olursam; geçen sene villa olarak kiraladığımız yerlerin aylık kirası 45 bin TL iken, bu sene 80 bin TL oldu. Ortalama olarak yüzde 80 bir fiyat artışı oluştu. Ayıraca buradan ev sahiplerimizi de uyarmak istiyorum, artık 100 gün altı kiralama yapılamıyor."

