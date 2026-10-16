Fon görüşmeleri haftaya başlıyor

Fon soruşturmaları devam ederken yatırımcılar için yeni düzenleme Meclis komisyonundan geçmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise fonlara ilişkin X platformu üzerinden açıklamada bulundu.

Yılmaz "Sorunlu fonlarla ilgili gerekli adımlar atılmaktadır. Meclisimizde gelecek hafta görüşülmesi beklenen Kanun Teklifi sonrasında süreç daha da hızlanacaktır." dedi.

"İDARİ ADIMLAR ATILMAKTADIR"

Yılmaz "Bir yandan sorunlu fonlar olağan ve olağanüstü usüllerle tasfiye edilerek sermaye piyasalarımızın yapısı güçlendirilirken, diğer yandan benzer sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli idari adımlar atılmaktadır. Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımıza ilişkin yapısal iyileştirmeleri öngören Kanun Teklifi hazırlıkları da kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Kalkınma politikalarımızın kıymetli bir unsuru olarak gördüğümüz sermaye piyasalarını uluslararası standartlar çerçevesinde idari kararlarla ve Kanuni düzenlemelerle güçlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.