Fon Koordinasyon Kurulu dördüncü kez toplandı

Fon Koordinasyon Kurulu dördüncü kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmelerin ele alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmış, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur." denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan fon tasfiye kanun teklifi çerçevesinde 1 milyon liraya kadar yapılacak ara ödemelerle ilgili teknik hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda, fahiş kazançların iadesi için açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar masaya yatırıldı.

İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulu'nun belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarla eş güdüm içinde çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada, "Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir." denildi.