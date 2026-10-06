Fon soruşturması: Eski SPK Başkanı 10 ay önce durumu anlamış olabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü fon soruşturmasında en önemli isimlerden birisi Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) eski Başkanı Ömer Gönül. Gönül'ün, 10 ay önce yaptığı açıklamalarda, “kötü niyetli kullanımlar”, "gerekirse ceza veririz" gibi ifadeler kullanmasına rağmen fonlarla ilgili somut bir adım atmaması dikkat çekiyor. Bu açıklamalar şimdi yeniden gündemde.

ARTIŞI TEVECCÜH OLARAK AÇIKLAMAYA ÇALIŞTI

Gönül, şüpheli olarak savcılığa çağrıldığında hala fonlardaki durumu bildiği izlenimi yaratan açıklamalar yapıyordu. Gönül, 1 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, durumu tam anlamadığını gösterir ifadeler de kullandı. Gönül, savcılık öncesi basına açıklama yaparken şunları söyledi:

“Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey yüzde 100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen ‘manipülasyon’ olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Bu da bugünden yarına olmaz, ortalama üç-dört aylık bir süreç alır. Dosya da öylece oluşturulur.”

DENETİM BİRİMLERİ VAR DEDİ AMA DENETİM YOK GİBİ

Gönül, denetimlerin nasıl yapıldığını anlatırken, SPK’da görevli gözetim birimleri olduğunu anlattı ve şöyle konuştu:

“Bu gözetim birimleri her gün hisselerdeki artışları takip eder. Yapay artış, manipülasyon şüphesi olanlar mercek altına alınıp incelenir. Şüphe yoğunlaşırsa ‘ileri inceleme’ başlar. Karşılıklı işlemlere bakılır. Alan ile satan arasındaki ilişki incelenir. Şüphe somutlaşırsa dosya oluşur ve soruşturma başlar. Gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu gözetimler süreklidir. Biz gerekli denetleme ve gözetimi uygun şekilde yaptık. Savcılığa bu konularda detaylı bilgi vereceğiz.”

BAKANLIK DA GÖNÜL'Ü İNCELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu da "görevini kötüye kullandığı" iddiasıyla Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında inceleme başlatmış durumda.

Başsavcılık, 4 Ekim 2026 tarihinde, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğunu belirttiği SPK eski Başkanı Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurmuştu.

Başsavcılık yazısında, SPK’nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetimden yükümlü olduğu vurgulandı.

Yazıda, SPK'nın fonların Borsa İstanbul ’da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar olan dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna dikkat çekti.

Savcılık yazısında özellikle; Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekildi.

Yazıda, bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, soruşturma dosyalarında fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, bunların hâkim ortakları, yöneticileri ile bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda “imkânsız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar” sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini bildirdi.

GÖNÜL DURUMU 10 AY ÖNCE ANLAMIŞ OLABİLİR

Gönül'ün görev yaptığı dönem, fon soruşturmasında en önemli dilimi kapsıyor, İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde atandığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığında 18 Nisan 2026 tarihine kadar görev yaptı. Gönül, görev süresinin dolması nedeniyle bu görevinden ayrıldı. Savcılar soruşturmalarını şu an genel olarak 2024 yılına kadar geri giderek sürdürüyor. Gönül, 10 ay önce, 2025 yılı aralık ayında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kulanmıştı:

“ Yatırımcıya zarar ettiren bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Verilecek mesaj bellidir gereken suç duyurularını yapıyoruz.”

“Çok çeşitli fonlarımız var burada bir çalışma her zaman var her zaman düzenliyoruz biliyorsunuz. Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz.”

Gönül'ün bu ifadeleri fonlarla ilgili endişeleri olduğunu gösteriyor. Tera gibi fonların aşırı yükselişleri yakın dönemde başladı ve Gönül'ün eşi benzeri olmayan bu hareketliliği görmemesi mümkün değil.

GÖNÜL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEMEKLE SUÇLANDI

Başsavcılık da bu durumu irdeliyor ve soruşturma istenilen yazıda, en dikkat çekici bölümü SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev yaptığı dönemdeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirme oluşturuyordu.

Savcılık yazısında "Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisi ile görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda “açık ve yeterli emarelerin bulunduğu” değerlendirmesi yapıldı.

GÖNÜL HANGİ YILLARDA GÖREV YAPTI?

İbrahim Ömer Gönül, 18 Nisan 2022 tarihinde atandığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığı görevinde 18 Nisan 2026 tarihine kadar görev yaptı. Gönül, görev süresinin dolması nedeniyle bu görevinden ayrıldı.

Gönül, 8 Mayıs 2026'dan bu yana Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı'nda görev yapıyor.

SON 2 YILA AİT RAPORLAR SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, SPK tarafından 2024 yılından Eylül 2026'ya kadar olan dönemde, Borsa İstanbul Pay Piyasasındaki bazı hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğuna dikkat çekti.

Savcılık yazısında özellikle; Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonlara dikkat çekildi.

Yazıda, bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, soruşturma dosyalarında fonların bünyesinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, bunların hâkim ortakları, yöneticileri ile bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda “imkânsız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar” sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini bildirdi.