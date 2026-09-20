Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK'a yeni inceleme talebi
20.09.2026 12:38
Son Güncelleme: 20.09.2026 13:07
Pusula, Tera, Hedef Holding ve Bulls Yatırım şirketlerinin kripto ve para transferleri incelenecek.
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurtdışı para transferleriyle kripto hareketleri incelenecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişletildi.
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği resmi yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.
YÖNETİCİLERİN YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK
Başsavcılık talimatında, dört şirket ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi talep edildi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HAREKETLERİ DE MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Bu kapsamda fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedefleniyor.
Böylece para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak.
FONLARIN TÜM PARA GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İSTENDİ
Yine Başsavcılığın talimatında söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
MASAK’tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.
Başsavcılık, Alper Öztürk ve Serdar Turhan'ın gözaltına alınmasını istemişti.
PUSULA VE TERA YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA
Son olarak soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.
Fon soruşturması olarak bilinen soruşturmada geçen hafta dört şüpheli tutuklanmıştı.
Tutuklanan isimler arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova da yer alıyor. Aynı soruşturmada 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
FON SORUŞTURMASINDA NELER BİLİNİYOR?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kamuoyunda "fon soruşturması" olarak biliniyor.
Fon soruşturması ilk kez 9 Eylül günü Türkiye'nin gündemine geldi. Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bu açıklamadan bir gün sonra devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu.
13 Eylül günü Pusula Finans Holding A.Ş.'de önemli bir değişiklik gerçekleşti. Şirkette yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın görevlerinden istifaları kabul edildi.
14 Eylül günü Pusula Finans Holding ve Katılımevim'in de aralarında bulunduğu şirketleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından Muhammed Yarız, 14 Eylül Pazartesi günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
17 Eylül günü Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.
FONLARA TASFİYE KARARI VERİLDİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise yedi portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye etme kararı aldı. Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.