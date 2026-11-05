Fon soruşturmasında kapsamındaki Peker GYO'ya kayyum atandı

Tera Grubu bünyesinde bulunan Peker GYO'ya kayyum ataması yapıldı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum oldu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Enis Güçlü Şirin, Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine Cüneyt Ardağ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Mert Can Aktı, Aybike Kaynar Bardakçı ve Tolga Yenice atandı. Şirketin CEO'su ise Tolga Yenice oldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.11.2026 tarihli ve 2026/11155 D. iş sayılı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) Şirketimize kayyım olarak atanmış olup anılan karar uyarınca Fon Kurulu tarafından Şirketimizin Yönetim Kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü ŞİRİN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt ARDAĞ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İNCEKÖSE İMERT, Ercan DOĞAN, Mert Can AKTI, Aybike KAYNAR BARDAKCI ve Tolga YENİCE atanmıştır. Şirketin CEO'luk görevine Tolga YENİCE atanmıştır. Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır.