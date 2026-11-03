Sermaye piyasalarına yönelik yeni yasa çalışması gündemde. Üzerinde çalışılan tasarı, portföy şirketlerinin yöneticilerine ve yönetim kurulu üyelerine, suç işlemeleri halinde ağır yaptırımlar içeriyor.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE SORUMLU OLACAK

Bu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, şahsi sorumluluk altına girecek ve şirketlerin yasadışı işlemlerinden sorumlu tutulacak. Tasarıda yer aldığı belirtilen yeni yaptırımlara göre, portföy şirketi yöneticilerine, suça karışmaları halinde 5 yıldan başlayan hapis cezası ve 10 milyon ile 50 milyon lira arası idari para cezası verilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , sermaye piyasalarında düzenlemeler yapılacağının işaretini vermişti. Şimşek, 18 Ekim 2026 tarihinde NTV'ye yaptığı açıklamada, fonlar için geçmişte yapılan düzenlemeler için şu bilgi vermişti:

"Serbest fon alanını dünyadaki uygulamalarına göre çok katı kurallara bağlayan fon rehberi Ağustos sonunda açıklandı. Bazı konularda geçiş süreçleri var, piyasanın uyum sağlaması için. Teminat yapısı güçlendirildi. Teminata ilişkin kaygıları giderecek adımları attık. 2024 yılında genel olarak para piyasası fonlarına dedik ki, sıfır risk olarak görülen hazine kağıtlarına sokmak zorundasınız. O düzenleme bugün işe yarayacak. Serbest fonlar için de geçiş dönemi öngörüyoruz. Sınırlı sayıda fonda piyasa bozucu eylemler var, buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin işlettiği 131 fon SPK tarafından tasfiye sürecine konuldu. SPK tasfiyeye ilişkin kapsamlı yol haritasını ortaya koydu.”

YENİ KANUNLA FON DENETİMİ DE ARTACAK

Şimşek, 20 Ekim 2026 tarihinde Bloomberg'e yaptığı açıklamada da yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Şimşek, fon şirketlerine yönelik yaptırımlar ve denetimler için şu bilgiyi vermişti:

"Manipülasyonlar ve diğer piyasa bozucu eylemlerle ilgili yaptırımları ciddi şekilde artıran bir yaklaşım içine gireceğiz”

“Kalıcı reform tasarısını bir taslağa dönüştürmüştük. Fakat tasfiyeyi önceliklendirelim, kalıcı yapısal düzenlemeleri biraz daha sakin bir kafayla yapalım dedik, çünkü bizim için sermaye piyasaları da çok değerli”

“Bu sene kurun da etkisiyle 1,8 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Bu ekonomiyi bankacılık sektörü tek başına sırtlayamaz. Orta-uzun vadeli bir perspektifle finansman ihtiyacının en az yüzde 30-40’ının sermaye piyasaları üzerinden karşılanması gerekli.”

“Piyasa çok sofistike, çok gelişmiş algoritmalar, hareketler var. Bizim de bu teknolojileri kullanmamız gerekecek. Gerekirse ücret düzenlemelerinden tutun, gerekirse kadro karşılığı sözleşmeli bir statüden tutun, gerekirse Vergi Denetim Kurulumuzda yanılmıyorsam 7 bin 100’ün üzerinde müfettişimiz var, orada deneyimli birkaç yüz müfettişimizi kanunla ilgili kurumlarımıza aktaracağız.”