Fon tasfiyesinde ara ödemeler bugün başlıyor

71 BİN 899 HESABA ÖDEME YAPILDI

Önceki gün TBMM'ye fon tasfiyelerine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olağan tasfiye sürecindeki ödemeler büyük oranda tamamlandı. Olağanüstü tasfiye kapsamında kalan net yatırım tutarı 125 milyar lira olarak görünüyor. Bu kapsamda, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin söz konusu kaynaklarla rahatlıkla karşılanabileceği öngörülüyor." demişti.

23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini açıklayan Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü (bugün) itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, bu harcamaların üç kaynaktan finanse edileceğini belirterek, "Birincisi, bu fonlarda kalan tutarlar, kendi varlıkları var, nakdi varlıklar var veya nitelikli hisseler var, başka değerleri var. İkincisi, bu geri ödemelerden fahiş kar elde etmiş olanlardan veya haksız kazanç elde etmiş olanlardan geri kazanılan, alınan kaynaklar var." demişti.

Tasfiyesine karar verilen fonların “Tasfiye ve Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar” belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu öncelikli olarak para piyasası fonlarının ödemelerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.