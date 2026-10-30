Fon tasfiyesinde ara ödemeler bugün başlıyor
30.10.2026 06:35
Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ilk ara ödemeler, İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla bugün yapılmaya başlanıyor.
Olağan tasfiye sürecindeki ödemelerin büyük oranda tamamlanmasının ardından sıra olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda. Söz konusu fonlarda 1 milyon liraya kadar olan ara ödemeler bugün başlıyor.
Bu ödemelerde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kriterlerine göre öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi olan fonlara verilecek. Fonların kasasında yeterli nakit yoksa ödemeler en düşük tutardan başlayıp en yükseğe doğru kademeli olarak ilerleyecek.
İlerleyen dönemde fonların varlıkları satılıp kasaya yeni para girdikçe, ödemesini tam alamamış küçük yatırımcılara öncelik verilmeye devam edilecek. Ödemelerin kasım ayı ortalarına kadar tamamlanması öngörülüyor.
71 BİN 899 HESABA ÖDEME YAPILDI
Önceki gün TBMM'ye fon tasfiyelerine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olağan tasfiye sürecindeki ödemeler büyük oranda tamamlandı. Olağanüstü tasfiye kapsamında kalan net yatırım tutarı 125 milyar lira olarak görünüyor. Bu kapsamda, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin söz konusu kaynaklarla rahatlıkla karşılanabileceği öngörülüyor." demişti.
23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini açıklayan Yılmaz, "Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü (bugün) itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.
Yılmaz, bu harcamaların üç kaynaktan finanse edileceğini belirterek, "Birincisi, bu fonlarda kalan tutarlar, kendi varlıkları var, nakdi varlıklar var veya nitelikli hisseler var, başka değerleri var. İkincisi, bu geri ödemelerden fahiş kar elde etmiş olanlardan veya haksız kazanç elde etmiş olanlardan geri kazanılan, alınan kaynaklar var." demişti.
Tasfiyesine karar verilen fonların “Tasfiye ve Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar” belirlendi. Sermaye Piyasası Kurulu öncelikli olarak para piyasası fonlarının ödemelerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.
TASFİYE VE ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen fonlardaki ödeme usul ve esaslarını da açıkladı. Buna göre ödemeler ilk olarak Para Piyasası Fonları'ndan başlayacak. Tasfiye ve ödemelere ilişkin usul esaslar şöyle...
Soru: Hangi yatırım fonları tasfiye kapsamında?
Cevap: Tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonları.
Soru: Tasfiye sürecini hangi kuruluşlar yürütecek?
Cevap: Pusula Portföy ve Atlas Portföy'ün kurucusu olduğu fonların tasfiyesini Ziraat Bankası; Tera Portföy’ün kurucusu olduğu fonların tasfiyesini ise Türkiye İş Bankası yürütecek.
Soru: Bütün yatırımcılara aynı tutarda mı ödeme yapılacak?
Cevap: Her yatırımcının ara ödeme tutarı, ilgili hesaplamalar ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde belirlenecek. Fonun dağıtılabilir nakdinin tüm ara ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yetmemesi halinde, mevcut kaynakların daha fazla sayıda yatırımcıya ulaşmasını sağlamak amacıyla farklı dağıtım yöntemleri uygulanabilecek. Bu kapsamda, fon bazında yatırımcıların ara ödeme tutarları dikkate alınarak ödeme sırası oluşturulabilecek veya mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebilecek. Bu yöntemin uygulanması SPK’nin onayına tabi olacak.
Soru: Ara ödeme yapılırken yatırımcıların fon katılma payları iade edilecek mi?
Cevap: Ara ödemeler, yatırımcıların katılma payları iade alınmaksızın gerçekleştirilecek. Katılma paylarının iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak.
Soru: Tasfiyede ve ara ödemede kimlere ödeme yapılmayacak?
Cevap: Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104, 106 veya 107’nci maddelerinde düzenlenen fiillerin tasfiye kapsamındaki fonlar tarafından ya da bu fonlarla birlikte hareket edilerek veya fonların iştirakiyle işlenmesi halinde, söz konusu fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği SPK tarafından tespit edilen ve MKK tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.