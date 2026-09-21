Fon tasfiyesinde emir iptali iddiası. 17 Eylül saat 13:30'a dikkat çekildi, iddialar yalanlandı

500 binden fazla yatırımcıyı etkileyen ve 1 trilyon liraya yakın fon varlığının tasfiyesi gündemdeyken 16 ve 17 Eylül 2026 tarihinde saat 13:30'a kadar tasfiye edilecek fonlara satış emri girildi ancak emirlerin iptal edildiğini ileri sürenler var. Bu iddialar yetkili makamlar tarafından yalanlandı.

Fonlara ilişkin temerrüt sorunu 16 Eylül 2026 tarihinde başladı. 17 Eylül 2026 tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonun tasfiye edileceğini açıkladı.

Trilyon liraya yakın varlığın tasfiyesine ilişkin detaylar SPK tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada 17 Eylül 2026 tarihi saat 13:30 ve öncesinde satış emri verenler fon portföyüne ilişkin olarak verilen ve takası gerçekleşmemiş olan varlık ve işlem talimatları olağan süreci dahilinde gerçekleştirilecek. 17 Eylül 2026 tarihi saat 13:31 ve sonrasında verilen satış emirleri ise tasfiye esasları kapsamında işleme alınacak.

"EMİRLER RIZA DIŞINDA İPTAL OLDU" İDDİASI

16 Eylül 2026 ve 17 Eylül 2026 saat 13:30 öncesinde verilen fon satış emirlerinin iptal edildiği yatırımcılar tarafından öne sürülüyor. Sosyal medyada çok sayıda kişi, fon satış emirlerinin belirlenen tarih ve saat içinde yapılmasına rağmen sebebi belli olmayan şekilde, kendi rızaları dışında iptal edildiğini iddia ediyor.

Bazı yatırımcılar da fon satış emri veremediğini öne sürdü. Yatırım hesabı olduğu kurum üzerinden emir vermek istese de emir girişi yapılamadığını iddia ediyorlar.

TAKASBANK VE TEFAS: İPTAL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Takasbank X platformu üzerinden 16 Eylül 2026 tarihinde iptal edilen fon satış emirlerine ilişkin açıklama yaptı. Takasbank açıklamasında "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine dair ifadelerin sosyal medya aracılığı ile paylaşıldığı görülmüştür. Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

TASFİYE MASASI EMİRLERİ İNCELEYEBİLİR

Tasfiye kurulu, aracı kurumlardan alacağı log'ları inceleyerek emir iptallerinin yatırımcı tarafından mı, aracı kurum tarafından mı iptal edilip edilmediğini kontrol edip hak kayıplarının önüne geçebilir. Tasfiye edilen fonların yatırım yaptığı hisselerde sert satışlar olduğu için, emir verildiğinde takas süresi göz önüne alındığında 2 günlük zarar sonrasında paranın 3'üncü gün saat 15.00-16:00'da hesaba geçmesi gerekiyordu. Ancak emir iptali ya da kabul edilen emirlerin gerçekleşmemesi nedeniyle yatırımcılar paralarının durumunu tespit edemiyor ve tasfiye sürecini beklemesi gerekiyor.