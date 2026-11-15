Fon tasfiyesinde son durum. Bakan Şimşek: İncelemeler bu ay tamamlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon tasfiye sürecinde son rakamları açıkladı. Bakan Şimşek, incelemelerin bu ay tamamlanacağını da belirtti.

Katıldığı bir televizyonda programında tasfiye sürecinin dünya örneklerine kıyasla hızlı ilerlediğini belirten Şimşek, ABD'deki Madoff vakasını örnek gösterdi. Söz konusu olayın 2008 yılında ortaya çıktığını, ilk ödemenin ise ancak 2011 yılında yapılabildiğini hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye 'deki sürecin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

“BÜTÇEDEN MİLLETİN PARASI KULLANILMIYOR”

Şimşek, "Bu fonların pay sahiplerine yapılacak ödemelerde hiçbir şekilde hazineden, bütçeden milletin parası kullanılmıyor. Kullanılmadı, kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin 900 fonun bulunduğu 17 Eylül tarihinde 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun ve yaklaşık 456 bin tekil yatırımcının tasfiye kapsamına alındığını hatırlatan Şimşek, şirketlerin 4'ünün normal, 3'ünün ise olağanüstü tasfiyeye tabi tutulduğunu kaydetti.

OLAĞAN TASFİYE YÜZDE 99,9 ORANINDA TAMAMLANDI

Olağan tasfiye kapsamındaki 131 fonun 97'sinden 94'ünde bugüne kadar 55 bin 821 kişiye 68 milyar lira ödendiğini bildiren Şimşek, 37 kişinin bulunduğu 3 küçük kapalı özel fon dışında bu sürecin yüzde 99,9 oranında tamamlandığını belirtti. Para piyasası fonlarında yatırımcıların sadece ana paralarını değil, süreçte elde ettikleri nemayı dahi aldıklarını söyleyen Şimşek, olağanüstü tasfiyeye ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda cuma günü itibarıyla 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira para ödendi. Olağan ve olağanüstü fonların toplamında bugüne kadar 131 fonun 119'una, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi. Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek. Böyle bir şey yok."

Toplam yaklaşık 456 bin yatırımcıdan 371 bin 21'inin çıkarılan tasfiye kanununa göre net yatırım tutarının tamamını alarak sistemden tamamen çıktığını vurgulayan Şimşek, tasfiye kurallarını Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) belirlediğini, uygulama tebliğlerini ve kararlarını Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) verdiğini, tasfiye işlemlerinin ise İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Tasfiye sürecinde şeffaflık, etkinlik, adalet ve kamu kaynağını kullanmama ilkelerini benimsediklerini ifade eden Şimşek, 17 Eylül'de 131 fonun tasfiye kapsamına alındığını hatırlattı. O tarihte Türkiye'de yaklaşık 2 bin 900 fon bulunduğunu aktaran Şimşek, tasfiyeye alınan 7 portföy yönetim şirketindeki 131 fonda yaklaşık 456 bin tekil yatırımcı olduğunu söyledi.

371 BİN 21 KİŞİ SİSTEMDEN ÇIKTI

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 3 portföy yönetim şirketine ait 25 fonda da cuma günü itibarıyla 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira ödeme yapıldığını bildiren Şimşek, toplam rakamları şu sözlerle paylaştı:

"Olağan ve olağanüstü fonların toplamına gelirsek tasfiyede bugüne kadar 131 fonun 119 fonuna, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi. Şimdi öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek. Böyle bir şey yok. Bakın 161 milyar lira cuma günü itibarıyla ödenmiş. Peki net yatırım tutarının tamamını alıp sistemden tamamen çıkan kaç kişi var? 456 bin kişinin 371 bin 21 kişisi sistemden çıkmış durumda."

“İNCELEMELER BU AY TAMAMLANACAK”

SPK'nın fonlar tarafından istismar edildiği veya manipülasyona uğradığı değerlendirilen hisselere yönelik incelemelerini hızlandırdığını belirten Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığından 25 vergi müfettişinin SPK'ya aktarıldığını açıkladı.

Denetim, gözetim ve geriye dönük incelemelerin büyük bölümünün ay sonuna kadar tamamlanmasını planladıklarını ifade eden Şimşek, manipülasyona karıştığı tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını, haksız kazanç elde edenlerden ise iade talep edileceğini söyledi.

Şimşek, tasfiye sürecinin tamamı için altı aylık süre belirlendiğini, ancak hisse bazlı ve geriye dönük incelemelerin büyük ölçüde ay sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİLER ZAM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , bütçeyi ve finansal istikrarı bozmadan emeklilere yönelik bir iyileştirme yapacaklarını belirterek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak." dedi.

Emekliler konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu alanda bir mali alan açtıklarını söyledi.

Şimşek, 2027 bütçesi ve sonrasına bakılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler kat ettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var."

"BÜTÜN EMEKLİLERE DOKUNULACAK"

Oluşturulan bu üç mali alanın öncelikli olarak emekliler için değerlendirileceğini aktaran Şimşek, "Şimdi bu üç alanı biz öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan yani finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, özellikle emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız." diye konuştu.

Düzenlemenin detaylarına ilişkin daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, yapılacak çalışmanın kapsayıcı ve adil olacağını belirtti.

Ödemelerin yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre farklılaştırılacağını aktaran Şimşek, "Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak." ifadelerini kullandı.