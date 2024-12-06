Fon vurgununda "ateş" sönmüyor! Denizbank'ta 27 yıl sonra üst düzey ayrılık

Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu yüksek kârlı gizli fon davası ile gündeme gelen Denizbank'ta önemli bir gelişme yaşandı.



Bankanın Genel Müdürü Hakan Ateş, 27 yıl sonra görevi bırakacağını duyurdu. Ateş, 1997 yılından bugüne DenizBank Kurucu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.



Banka çalışanlarına veda mektubu gönderen Ateş, Denizbank’ın kuruluş aşamasından 27 yılda atılan önemli adımlara, krizlerin fırsata çevrildiği dönemlerden büyük satın almalara pek çok konuya değindi.



Ateş, "DenizBank’ın ekonomiye katkısını, üretime, kalkınmaya hizmet eden fayda bankacılığı yaklaşımını denklemden çıkarsak, ülkemizde finansmana muhtaç pek çok alanın eksik kalacağına emin olabilirsiniz. Bu toprakların her karışında bir şekilde izimiz, emeğimiz var." ifadelerini kullandı.



240 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Hakan Ateş'in de bulunduğu 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



İddianamede, Seçil Erzan'ın şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yüksek faiz getirili illegal fondan haberdar olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.



HAKAN ATEŞ'İN YERİNE RECEP BAŞTUĞ



Hakan Ateş'in yerine Garanti BBVA'nın eski genel müdürü Recep Baştuğ'un göreve başlayacağı iddia edildi.

Ateş'in Denizbank Yönetim Kurulu üyesi olmaya devam edeceği de kaydedildi.



YÜKSEK KÂRLI FON DAVASI

Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia ediliyor.



Davada Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi isimler yer alıyor.

Erzan'ın futbolcuları ve iş insanları 26 milyon dolar dolandırdığı iddialar arasında bulunuyor.