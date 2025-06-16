Fonlarda ralli var... İşte en çok kazandıran fonlar

Sermaye piyasasında çok çeşitli entrümanlarla işlem yapılabiliyor. Tasarruflarını döviz, altın, mevduat, hisse gibi alanlarda değerlendirenler her gün ekran başında hesaplamalar yapıyor.



Altın fiyatları yılbaşından bu yana güçlü yükseliş gösterdi. İsrail ve İran arasındaki savaşın da etkisiyle birlikte altına olan talep devam ediyor.

BÜYÜK FARK ATTI



Bu durum yatırım fonlarına da yansıdı. Son bir aylık dönem ele alındığında kıymetli madenler şemsiye fonunun getirisi en yakın rakibi olan fon sepeti şemsiye fonunu çok büyük oranda geçti.



Son bir aylık dönemde kıymetli madenler şemsiye fonu ortalama olarak yüzde 8.28 oranında kazanç sağladı. Fon sepeti şemsiye fonu yüzde 4.41, para piyasası fonu yüzde 4, katılım fonu yüzde 3.88, borçlanma araçları fonu yüzde 3.72, karma şemsiye fonu yüzde 3.64, serbest şemsiye fonu yüzde 2.08, değişken şemsiye fonu yüzde 1.95 getiri sağlarken hisse senedi fonları yüzde 2'ye yakın zarar ettirdi.



İŞTE FONLARIN GETİRİLERİ



Haftalık