Fonlarda vergisiz kazanç... Getirisi yüzde 13 bine kadar çıkıyor

Yatırım fonlarında aylık getiriler yükselişini koruyor. Hisse senetlerini tek tek takip etmek yerine işin profesyonellerinin oluşturduğu hisse yoğun fonlarda elde edilen gelirden kesilen stopaj oranı da yüzde sıfır seviyesinde.



FONLAR ARASINDA UÇURUM VAR



Her fonun kazandıracağına dair beklenti olması yanlış. Hisse yoğun fonlar borsanın gidişatı, hisselerin fiyatlarındaki değişimlerden otomatik olarak etkileniyor. Sürekli düşen bir hisseye sahip olan fonlarda kazanç sağlamak yerine kayıplar oluşabiliyor. Fon yöneticileri hisseleri ekleme, çıkarma yaparak kazanç sağlamaya çalışsa da bazen başarılı olamayabiliyorlar. Son bir yıllık sürece baktığımızda Borsa İstanbul'un getirisinin gerilediği ortamda hisse yoğun fonların büyük kazançlar sağlamasını beklemek çok da fizibil görünmüyordu.



Sadece hisse yoğun fon olarak değil, diğer tüm fonlarda farklı getiriler olabiliyor. TEFAS üzerinden inceleme yaparak fonun içeriği, riski, büyüklüğü gibi analizlerle yatırım kararı verilmesi gerekiyor. Örnek vermek gerekirse para piyasası fonları çok büyük düşüşler görülmedikçe sürekli kazandırıyor fakat getirileri mevduat getirisini aşmakta zorlanıyor. Bu da yatırımı enflasyona karşı korumaktan öteye gidemiyor.



HİSSE YOĞUN FONLARIN AVANTAJI NE OLUYOR?



Hisse yoğun fonlarda stopaj oranı olmadığı için fonu satmaya karar verdiğinizde fondan elde edilen kar üzerinden stopaj kesintisi uygulanmıyor. Diğer fonlarda stopaj oranı yüzde 17.5 seviyesinde.



Başka bir deyişle 100 bin lira yatırdınız ve bir ay sonra fon yüzde 50 değer kazandığında elde ettiğiniz 50 bin liralık kar kısmına hiçbir vergi vermiyorsunuz ve paranızı çekebiliyor ya da fonda tutmaya devam edebiliyorsunuz.



FAİZ İNDİRİMİ FONLARI HAREKETLENDİRİR Mİ?



Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri yoğunlaşıp, faiz toplantılarında tedrici olarak kararların alınması beklenirken, mevduat faizlerinde de düşüş olması ve mevduatın stopajının yüksek olmasından dolayı paranın diğer yatırım araçlarına kayması ya da düşmesi beklenen kredi faizleri nedeniyle konut ve otomotiv sektörüne akması bekleniyor.



Diğer yatırım araçları arasında hisse piyasaları da yer alıyor ve son günlerde Borsa İstanbul'da güçlü olmasa da zayıf alımların gelmesiyle birlikte bir miktar yükseliş hareketi ortaya çıktı. Borsa İstanbul bir yıl önce 11 bin 252 puanla tarihi yüksek seviyesini görmüşken bu zamana kadar geçen sürede BİST sert düşüşler yaşamış ve bir yıldır da zayıf ivmeyle hareket etmiş günümüzde ise 10 bin 600 puan seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Başka bir deyişle BİST tarihi zirvesinden yüzde 6.15 oranında geride seyrediyor.



GETİRİLER NE OLDU?



Stopajı sıfır olan hisse yoğun fonları incelediğimizde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bazı fonlar tek bir hisseye yatırım yapıyor ve fonun getirisi bir aylık süreçlerde neredeyse yüzde 100'e yaklaşıyor.



Bu fonlara yatırım yaparken dikkatli olunması, portföyünün incelenmesi ve uzmanlardan destek alarak yatırım kararı alınması gerekiyor.



YÜZDE 13 BİN GETİRİ VEREN DE VAR



Fonların yıllara göre getirileri incelendiğinde son 5 yıl boyunca hisse yoğun fonda kalanların bazıları yüzde 13 bine yakın getiri sağlarken son 3 yılda yüzde 3850, son bir yılda ise yüzde 1750 civarında getiri sağlayan fonlar bulunuyor.



Yılbaşından bu yana kontrol ettiğimizde yüzde 800 civarında getiri sağlayan fonlar bulunurken son 6 ayda yüzde 590, son 3 ayda yüzde 215, son bir ayda da yüzde 95 civarında getiri sağlayan bazı fonlar bulunuyor.



Bu fonların bazıları TEFAS'ta işlem görürken bazıları da TEFAS'ta işlem görmeyen statüde bulunuyor. TEFAS'ta işlem görmeyen statüdeki fonları almak için aracı kurumlara bizzat giderek hesap açtırılması ve işlem yapılması gerekiyor.



KAZANÇ KADAR KAYIPTA OLANLAR DA VAR



Kazandıran fonlar dışında kaybettiren fonlar da bulunuyor. Son bir aylık süreçte yüzde 64, son 3 ayda yüzde 79, son 6 ayda yüzde 90, yılbaşından bu yana yüzde 92, son bir yılda yüzde 77, son 3 yılda yüzde 60 oranında kaybettiren fonlar bulunuyor.



Not: TEFAS'ta açıklanan ve örnek verilen fonların portföyleri incelenmeli, uzmanlardan destek alınmalı, doğru yatırım kararları verilmesi gerekiyor. Aksi halde tasarruflarınızda kayıplar ya da yüksek primler yaşayabilirsiniz. Uzman desteği alarak fon yatırımı yapmanız menfaatinize olacaktır. Yetkisiz kişilerin yatırım tavsiyelerine itibar etmeyiniz.