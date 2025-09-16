Ford işçi çıkaracak

Ford Motor Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikasından bin personelini üyesini çıkaracağını açıkladı.



Almanya medyasında yer alan şirket açıklamasında, "Çalışanlarımıza etkisinin farkındayız ve etkilenenlere mümkün olan en büyük desteği vermekte kararlıyız. Bu bağlamda gönüllü ayrılma paketleri sunacağız" denildi.



Şirket işten çıkarmaların arka planında elektrikli araç talebinin hayal kırıklığı yaratması gerekçesinin bulunduğunu belirtti. Fabrikadaki iki vardiyalı çalışma planından 2026 Ocak ayında tek vardiyaya geçilecek.



