Ford'dan fiyat rekabeti. 1,4 milyon liradan satacak

Ford Motor, Çinli rakiplerini hedef aldığını ve fiyat konusunda onlarla rekabet etmeye hazır olduğunu, aynı zamanda Çinli Geely ve JMC ile ortaklıklar kurarak uzmanlık edindiğini söylüyor.

Şirket başkanı ve CEO'su Jim Farley, bu sabah yapılan kazanç açıklaması toplantısında, ABD'li otomobil üreticisinin temel stratejisinin hem rekabet hem de ittifaklar açısından Çin ile başa çıkmaya odaklandığını vurguladı.

Farley, "Açıkçası, Çinliler açık ve kapalı pazarlarda giderek daha fazla pazar payı kazanırken, biz uluslararası alanda gerçekten iyi bir performans sergiledik ve rekabetin en yoğun olduğu bölgeleri belirledik" dedi.

KARLILIK GERİLEDİ

Ford , üçüncü çeyrekte gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 2'lik bir düşüş kaydederek 49,5 milyar dolara geriledi; net kar ise yüzde 16,3 azalarak 2,04 milyar dolara düştü.

ÇİNLİ MARKALARLA MÜCADELE EDECEK

Farley'nin belirttiğine göre, Ford şimdi "gelecek yıl fiyat aralığına girmeye" hazırlanıyor ve Fathom adında düşük fiyatlı, orta boy bir pikap piyasaya sürerek yükselen Çinli markalara karşı atağa geçecek.

Ford'un geleneksel ve elektrikli otomobil bölümleri olan Ford Blue ve Model e'nin başkanı Andrew Frick'e göre, yeni modelin üretici tarafından önerilen perakende satış fiyatı 28 bin dolardan (yaklaşık 1,4 milyon lira) başlıyor; bu da ABD'de yeni araçların yaklaşık yarısının fiyatlandırıldığı 40 bin dolar civarındaki seviyeden önemli ölçüde daha düşük.

Frick, "Piyasada bulunan hibrit araçlara kıyasla bile çok daha düşük işletme maliyetlerine sahip olacağız" diyerek bu modelin Ford'un geniş bir müşteri yelpazesini çekmesine yardımcı olacağını vurguladı.

SİSTEM YÜZDE 30 DAHA VERİMLİ

Farley, iki önemli teknik atılımı vurguladı: gelişmiş sürücü destek sistemi (ADAS) de dahil olmak üzere elektronik ve elektrik mimarisi ve "radikal" şekilde basitleştirilmiş parçalar. Farley, motorların, dişli kutularının ve invertörlerin BYD'ninkilere göre yaklaşık yüzde 30 daha verimli olduğunu söyledi.

Ford'un operasyonlardan sorumlu başkanı Kumar Galhotra, motorlarda ve diğer parçalarda elde edilen verimlilik artışlarının "artık portföyümüzün geri kalanındaki hibrit sistemlerimize de aktarıldığını" ve bunun nihayetinde Geely ve Shenzhen'de borsada işlem gören uzun süredir faaliyet gösteren Çin anakarası kuruluşu Jiangling Motors Corp. (JMC) ile olan ortak girişimler de dahil olmak üzere grubun tamamına yansıyacağını yineledi.